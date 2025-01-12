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سعر GOAT GAINS (GGAINS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.27K . يتم تحديث سعر GGAINS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GOAT GAINS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 991.53 - تغيير سعر GOAT GAINS خلال اليوم هو -0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.63M

أداء سعر GOAT GAINS (GGAINS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.16% 30 يوم $ 0 -21.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GOAT GAINS (GGAINS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GOAT GAINS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -0.16% تغير السعر (7 أيام) -5.03%

معلومات سوق GOAT GAINS (GGAINS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: