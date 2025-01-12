سعر GOAT GAINS (GGAINS)
سعر GOAT GAINS (GGAINS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.27K. يتم تحديث سعر GGAINS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GOAT GAINS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 991.53
- تغيير سعر GOAT GAINS خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.63M
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خلال اليوم، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GOAT GAINS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.16%
|30 يوم
|$ 0
|-21.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GOAT GAINS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-0.16%
-5.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.
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