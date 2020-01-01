توكنوميكس GoAsk (ASK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GoAsk (ASK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GoAsk (ASK) Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural. الموقع الرسمي: https://goask.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://goask.gitbook.io/ اشتر ASK الآن!

توكنوميكس GoAsk (ASK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GoAsk (ASK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0100893 $ 0.0100893 $ 0.0100893 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000983 $ 0.00000983 $ 0.00000983 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر GoAsk (ASK)

توكنوميكس GoAsk (ASK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GoAsk (ASK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASK، استكشف السعر المباشر لتوكن ASK!

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