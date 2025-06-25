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سعر GoAsk (ASK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.62K . يتم تحديث سعر ASK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GoAsk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر GoAsk خلال اليوم هو -94.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر GoAsk (ASK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GoAsk مقابل USD هو $ -0.001904402402925373 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GoAsk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GoAsk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GoAsk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001904402402925373 -94.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GoAsk (ASK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GoAsk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00328202$ 0.00328202 $ 0.00328202 عالية طوال الوقت $ 0.0100893$ 0.0100893 $ 0.0100893 تغير السعر (1 ساعة) -4.55% تغير السعر (1يوم) -94.60% تغير السعر (7 أيام) -98.13%

معلومات سوق GoAsk (ASK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: