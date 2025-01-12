سعر Go Game Token (GGT)
سعر Go Game Token (GGT) المباشر لليوم هو USD 0.431528. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Go Game Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.21K
- تغيير سعر Go Game Token خلال اليوم هو -0.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -0.0042412834948218 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -0.2468605981 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -0.3057080283 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -3.385878625864786 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0042412834948218
|-0.97%
|30 يوم
|$ -0.2468605981
|-57.20%
|60 يوم
|$ -0.3057080283
|-70.84%
|90 يوم
|$ -3.385878625864786
|-88.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Go Game Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.48%
-0.97%
-14.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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