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سعر Go Game Token (GGT) المباشر لليوم هو USD 0.431528 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Go Game Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.21K - تغيير سعر Go Game Token خلال اليوم هو -0.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Go Game Token (GGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -0.0042412834948218 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -0.2468605981 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -0.3057080283 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Go Game Token مقابل USD هو $ -3.385878625864786 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0042412834948218 -0.97% 30 يوم $ -0.2468605981 -57.20% 60 يوم $ -0.3057080283 -70.84% 90 يوم $ -3.385878625864786 -88.69%

تحليل سعر Go Game Token (GGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Go Game Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.423586$ 0.423586 $ 0.423586 24 ساعة مرتفع $ 0.452877$ 0.452877 $ 0.452877 عالية طوال الوقت $ 11.23$ 11.23 $ 11.23 تغير السعر (1 ساعة) +1.48% تغير السعر (1يوم) -0.97% تغير السعر (7 أيام) -14.81%

معلومات سوق Go Game Token (GGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: