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سعر Gnomy (GNOMY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GNOMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gnomy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.58K - تغيير سعر Gnomy خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Gnomy (GNOMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gnomy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gnomy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gnomy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gnomy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ 0 -32.21% 60 يوم $ 0 -26.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Gnomy (GNOMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gnomy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00255587$ 0.00255587 $ 0.00255587 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -18.00%

معلومات سوق Gnomy (GNOMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: