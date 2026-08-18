سعر Gnomes اليوم

السعر المباشر لمشروع Gnomes (GNOMES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GNOMES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GNOMES.

يحتل Gnomes حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,034.64، مع عرض متداول قدره 933.16M GNOMES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GNOMES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GNOMES بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-75.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Gnomes (GNOMES)

القيمة السوقية $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K إمداد دورة التداول 933.16M 933.16M 933.16M إجمالي العرض 933,163,008.370897 933,163,008.370897 933,163,008.370897

القيمة السوقية الحالية لـ Gnomes هي $ 11.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GNOMES يبلغ 933.16M، مع إجمالي عرض 933163008.370897. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.03K.