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سعر GNFT (GNFT) المباشر لليوم هو USD 0.459804 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GNFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GNFT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.61 - تغيير سعر GNFT خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GNFT (GNFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.0004655791586926 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.0688477863 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.0810078548 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.2397739492185374 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0004655791586926 -0.10% 30 يوم $ -0.0688477863 -14.97% 60 يوم $ -0.0810078548 -17.61% 90 يوم $ -0.2397739492185374 -34.27%

تحليل سعر GNFT (GNFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.455644$ 0.455644 $ 0.455644 24 ساعة مرتفع $ 0.46445$ 0.46445 $ 0.46445 عالية طوال الوقت $ 80.87$ 80.87 $ 80.87 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -6.59%

معلومات سوق GNFT (GNFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: