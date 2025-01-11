سعر GNFT (GNFT)
سعر GNFT (GNFT) المباشر لليوم هو USD 0.459804. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GNFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GNFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.61
- تغيير سعر GNFT خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.0004655791586926 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.0688477863 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.0810078548 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GNFT مقابل USD هو $ -0.2397739492185374 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0004655791586926
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0688477863
|-14.97%
|60 يوم
|$ -0.0810078548
|-17.61%
|90 يوم
|$ -0.2397739492185374
|-34.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-0.10%
-6.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"GNFT is a governance token for https://nftindex.tech It maintains the world's best crypto indexes within the NFT and Metaverse industries. Our product is built on Set Protocol's battle-tested V2 infrastructure. GNFT is supported on Polygon and Ethereum blockchains."
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