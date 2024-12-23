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سعر GMika (GMIKA) المباشر لليوم هو USD 0.00169315 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70M . يتم تحديث سعر GMIKA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GMika الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.03K - تغيير سعر GMika خلال اليوم هو -13.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر GMika (GMIKA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GMika مقابل USD هو $ -0.000269138866924332 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GMika مقابل USD هو $ -0.0005454767 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GMika مقابل USD هو $ -0.0002497453 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GMika مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000269138866924332 -13.71% 30 يوم $ -0.0005454767 -32.21% 60 يوم $ -0.0002497453 -14.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GMika (GMIKA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GMika: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00162114$ 0.00162114 $ 0.00162114 24 ساعة مرتفع $ 0.002001$ 0.002001 $ 0.002001 عالية طوال الوقت $ 0.00840468$ 0.00840468 $ 0.00840468 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -13.71% تغير السعر (7 أيام) -40.09%

معلومات سوق GMika (GMIKA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: