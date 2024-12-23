سعر GMika (GMIKA)
سعر GMika (GMIKA) المباشر لليوم هو USD 0.00169315. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.70M. يتم تحديث سعر GMIKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GMika الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.03K
- تغيير سعر GMika خلال اليوم هو -13.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر GMika مقابل USD هو $ -0.000269138866924332 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GMika مقابل USD هو $ -0.0005454767 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GMika مقابل USD هو $ -0.0002497453 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GMika مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000269138866924332
|-13.71%
|30 يوم
|$ -0.0005454767
|-32.21%
|60 يوم
|$ -0.0002497453
|-14.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GMika: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
-13.71%
-40.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.
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A$0.0026921085
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￡0.0013375885
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€0.0016084925
|1 GMIKA إلى USD
$0.00169315
|1 GMIKA إلى MYR
RM0.007619175
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₺0.0595819485
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¥0.2649271805
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₽0.17405582
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₹0.143816161
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Rp27.3088671445
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₱0.099624946
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￡E.0.0861644035
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R$0.010294352
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C$0.0024212045
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₴0.0707228755
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Bs0.08635065
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Rs0.4693919745
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NT$0.0552474845
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