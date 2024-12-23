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سعر gmeow cat (GMEOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 114.90K . يتم تحديث سعر GMEOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق gmeow cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.57 - تغيير سعر gmeow cat خلال اليوم هو +0.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 997.66M

أداء سعر gmeow cat (GMEOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر gmeow cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر gmeow cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر gmeow cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر gmeow cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.78% 30 يوم $ 0 -51.95% 60 يوم $ 0 -62.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر gmeow cat (GMEOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر gmeow cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00432846$ 0.00432846 $ 0.00432846 تغير السعر (1 ساعة) +2.68% تغير السعر (1يوم) +0.78% تغير السعر (7 أيام) -33.33%

معلومات سوق gmeow cat (GMEOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: