معلومات سعر GMEOW (GMEOW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01450955 24 ساعة مرتفع $ 0.01603943 عالية طوال الوقت $ 0.038489 أدنى سعر $ 0.01047753 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -6.84% تغير السعر (7 أيام) +29.31%

سعر GMEOW (GMEOW) في الوقت الحقيقي هو $0.01483358. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GMEOW بين أدنى سعر $ 0.01450955 وأعلى سعر $ 0.01603943، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGMEOW على الإطلاق هو $ 0.038489، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01047753.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GMEOW -0.24% على مدار الساعة الماضية، -6.84% على مدار 24 ساعة، و +29.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GMEOW (GMEOW)

القيمة السوقية $ 14.87M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.87M إمداد دورة التداول 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ GMEOW هي $ 14.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GMEOW يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.87M.