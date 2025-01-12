سعر GMBL COMPUTER CHiP (GMBL)
سعر GMBL COMPUTER CHiP (GMBL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56K. يتم تحديث سعر GMBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GMBL COMPUTER CHiP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.21
- تغيير سعر GMBL COMPUTER CHiP خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 47.04M
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خلال اليوم، كان سعر GMBL COMPUTER CHiP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GMBL COMPUTER CHiP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GMBL COMPUTER CHiP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GMBL COMPUTER CHiP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-2.50%
|60 يوم
|$ 0
|-2.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GMBL COMPUTER CHiP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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