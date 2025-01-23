احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GLOW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GLOW.

سعر Glow Token (GLOW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GLOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glow Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.24 - تغيير سعر Glow Token خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Glow Token (GLOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glow Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glow Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glow Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glow Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +2.75% 60 يوم $ 0 -12.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Glow Token (GLOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Glow Token (GLOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: