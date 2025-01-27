سعر Glouki (GLK)
سعر Glouki (GLK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GLK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glouki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.06
- تغيير سعر Glouki خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Glouki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glouki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glouki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glouki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-34.47%
|60 يوم
|$ 0
|+154.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glouki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-18.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Glouki was born from a general worldwide observation which is a decrease in the joy of living and the lack of sharing of happiness between people. Aware that a large community of people who want to fight against this state of sadness is present all over the world, we then launched Glouki, the crypto of happiness to solve this problem of lack of connection between these people. It will be the bargaining chip for this community around the world. This community that wants to share happiness and see the world differently with kindness, sharing and joie de vivre.
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