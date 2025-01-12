سعر GLOOM (GLOOM)
سعر GLOOM (GLOOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.94K. يتم تحديث سعر GLOOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GLOOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 903.66
- تغيير سعر GLOOM خلال اليوم هو -2.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 721.41M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GLOOM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GLOOM.
خلال اليوم، كان سعر GLOOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GLOOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GLOOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GLOOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.98%
|30 يوم
|$ 0
|-64.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GLOOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-2.98%
-17.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GLOOM إلى AUD
A$--
|1 GLOOM إلى GBP
￡--
|1 GLOOM إلى EUR
€--
|1 GLOOM إلى USD
$--
|1 GLOOM إلى MYR
RM--
|1 GLOOM إلى TRY
₺--
|1 GLOOM إلى JPY
¥--
|1 GLOOM إلى RUB
₽--
|1 GLOOM إلى INR
₹--
|1 GLOOM إلى IDR
Rp--
|1 GLOOM إلى PHP
₱--
|1 GLOOM إلى EGP
￡E.--
|1 GLOOM إلى BRL
R$--
|1 GLOOM إلى CAD
C$--
|1 GLOOM إلى BDT
৳--
|1 GLOOM إلى NGN
₦--
|1 GLOOM إلى UAH
₴--
|1 GLOOM إلى VES
Bs--
|1 GLOOM إلى PKR
Rs--
|1 GLOOM إلى KZT
₸--
|1 GLOOM إلى THB
฿--
|1 GLOOM إلى TWD
NT$--
|1 GLOOM إلى CHF
Fr--
|1 GLOOM إلى HKD
HK$--
|1 GLOOM إلى MAD
.د.م--