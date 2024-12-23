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سعر Globees (BEE) المباشر لليوم هو USD 0.0024207 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.28K . يتم تحديث سعر BEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Globees الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 363.86 - تغيير سعر Globees خلال اليوم هو -6.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.61M

أداء سعر Globees (BEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Globees مقابل USD هو $ -0.000159604743546745 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Globees مقابل USD هو $ -0.0011391804 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Globees مقابل USD هو $ -0.0009365579 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Globees مقابل USD هو $ -0.004188832984774631 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000159604743546745 -6.18% 30 يوم $ -0.0011391804 -47.05% 60 يوم $ -0.0009365579 -38.68% 90 يوم $ -0.004188832984774631 -63.37%

تحليل سعر Globees (BEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Globees: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00238948$ 0.00238948 $ 0.00238948 24 ساعة مرتفع $ 0.00262158$ 0.00262158 $ 0.00262158 عالية طوال الوقت $ 0.179539$ 0.179539 $ 0.179539 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -6.18% تغير السعر (7 أيام) -32.93%

معلومات سوق Globees (BEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: