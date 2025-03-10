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سعر Globe Derivative Exchange (GDT) المباشر لليوم هو USD 0.00342861 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Globe Derivative Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.92 - تغيير سعر Globe Derivative Exchange خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Globe Derivative Exchange (GDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Globe Derivative Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Globe Derivative Exchange مقابل USD هو $ -0.0008567746 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Globe Derivative Exchange مقابل USD هو $ +0.0007560585 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Globe Derivative Exchange مقابل USD هو $ +0.0008249632910002905 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.14% 30 يوم $ -0.0008567746 -24.98% 60 يوم $ +0.0007560585 +22.05% 90 يوم $ +0.0008249632910002905 +31.68%

تحليل سعر Globe Derivative Exchange (GDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Globe Derivative Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00341743$ 0.00341743 $ 0.00341743 24 ساعة مرتفع $ 0.00343912$ 0.00343912 $ 0.00343912 عالية طوال الوقت $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -4.29%

معلومات سوق Globe Derivative Exchange (GDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: