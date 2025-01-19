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سعر GlobalChainZ (GCZ) المباشر لليوم هو USD 0.075098 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GCZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GlobalChainZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 241.07K - تغيير سعر GlobalChainZ خلال اليوم هو +0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر GlobalChainZ (GCZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.0006061 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.0054233372 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.0099596995 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.02543532016085286 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0006061 +0.81% 30 يوم $ +0.0054233372 +7.22% 60 يوم $ +0.0099596995 +13.26% 90 يوم $ +0.02543532016085286 +51.22%

تحليل سعر GlobalChainZ (GCZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GlobalChainZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.073824$ 0.073824 $ 0.073824 24 ساعة مرتفع $ 0.082548$ 0.082548 $ 0.082548 عالية طوال الوقت $ 0.094256$ 0.094256 $ 0.094256 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) +0.81% تغير السعر (7 أيام) +10.28%

معلومات سوق GlobalChainZ (GCZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: