سعر GlobalChainZ (GCZ)
سعر GlobalChainZ (GCZ) المباشر لليوم هو USD 0.075098. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GCZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GlobalChainZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 241.07K
- تغيير سعر GlobalChainZ خلال اليوم هو +0.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.0006061 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.0054233372 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.0099596995 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GlobalChainZ مقابل USD هو $ +0.02543532016085286 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0006061
|+0.81%
|30 يوم
|$ +0.0054233372
|+7.22%
|60 يوم
|$ +0.0099596995
|+13.26%
|90 يوم
|$ +0.02543532016085286
|+51.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GlobalChainZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
+0.81%
+10.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GlobalChainZ is a fully operational decentralized supercomputing network. GlobalChainZ connects non-interoperable networks utilizing its own off-chain protocol to overcome current scalability issues of blockchains to directly challenge the entrenched oligopoly dominating cloud computing.
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