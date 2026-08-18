سعر Global X Copper Miners xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Global X Copper Miners xStock (COPXX) اليوم هو $ 87.33، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COPXX الحالي إلى USD هو $ 87.33 لكل COPXX.

يحتل Global X Copper Miners xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 384,346، مع عرض متداول قدره 4.40K COPXX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COPXX بين $ 86.49 (أدنى) و$ 88.23 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 91.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 72.38.

على المدى القصير، تحرك COPXX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-2.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.67K.

معلومات سوق Global X Copper Miners xStock (COPXX)

القيمة السوقية $ 384.35K$ 384.35K $ 384.35K الحجم (24 ساعة) $ 3.67K$ 3.67K $ 3.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.83M$ 88.83M $ 88.83M إمداد دورة التداول 4.40K 4.40K 4.40K إجمالي العرض 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472 1,017,154.060059472

القيمة السوقية الحالية لـ Global X Copper Miners xStock هي $ 384.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.67K. العرض المتداول لـ COPXX يبلغ 4.40K، مع إجمالي عرض 1017154.060059472. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.83M.