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سعر Global Virtual Coin (GVC) المباشر لليوم هو USD 0.00892661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Global Virtual Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 385.44 - تغيير سعر Global Virtual Coin خلال اليوم هو -3.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Global Virtual Coin (GVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ -0.000277442712965489 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ -0.0023350610 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ +0.0193945839 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ +0.0060024652998041945 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000277442712965489 -3.01% 30 يوم $ -0.0023350610 -26.15% 60 يوم $ +0.0193945839 +217.27% 90 يوم $ +0.0060024652998041945 +205.27%

تحليل سعر Global Virtual Coin (GVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Global Virtual Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00891509$ 0.00891509 $ 0.00891509 24 ساعة مرتفع $ 0.00932173$ 0.00932173 $ 0.00932173 عالية طوال الوقت $ 0.04762145$ 0.04762145 $ 0.04762145 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -3.01% تغير السعر (7 أيام) -12.06%

معلومات سوق Global Virtual Coin (GVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: