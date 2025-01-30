سعر Global Virtual Coin (GVC)
سعر Global Virtual Coin (GVC) المباشر لليوم هو USD 0.00892661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Global Virtual Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 385.44
- تغيير سعر Global Virtual Coin خلال اليوم هو -3.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ -0.000277442712965489 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ -0.0023350610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ +0.0193945839 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Global Virtual Coin مقابل USD هو $ +0.0060024652998041945 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000277442712965489
|-3.01%
|30 يوم
|$ -0.0023350610
|-26.15%
|60 يوم
|$ +0.0193945839
|+217.27%
|90 يوم
|$ +0.0060024652998041945
|+205.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Global Virtual Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-3.01%
-12.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GPAD aspires to serve as the paramount nexus for Project Owners, Investors, and Blockchain Utilities, revolutionizing the conventional fundraising paradigm. Our mission is to empower innovators in securing funding, facilitate investors in identifying promising ventures, and encourage tech enthusiasts to actively contribute to the progression of emerging technologies. The Global Virtual Coin ($GVC) Token provides a comprehensive range of utilities, such as Tier staking for GPAD, GSTAKE, GSWAP, GLOCK, and GDAO. Additionally, it encompasses $GVC's Merchants Marketplace, boasting an extensive network of over 100 product and service providers that accept $GVC as payment.
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