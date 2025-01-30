سعر Global Trading Xenocurrency (GTX)
سعر Global Trading Xenocurrency (GTX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Global Trading Xenocurrency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.89
- تغيير سعر Global Trading Xenocurrency خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Global Trading Xenocurrency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Global Trading Xenocurrency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Global Trading Xenocurrency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Global Trading Xenocurrency مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-2.35%
|60 يوم
|$ 0
|-3.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Global Trading Xenocurrency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GTX is a global company that is expanding globally and stands for Global Trading Xenocurrency. Founded in 2019, GTX has been developed as a company that collaborates with numerous companies not only in Korea but also around the world and serves as a bridge between operators and members. It helps new businesses to make their business easier and more accurate by managing the necessary funds and new customers thoroughly through the central system, and creates a smoother and more ideal market for consumers to access various items. Through the membership system, we provide various benefits and support to all members of the company, including mobile phones, Internet+IPTV, rental shopping malls, beauty diet shops, GKFX trading, Onebot, and Royal Q, and we strive to create a smooth communication and comfortable environment between all operators and customers. GTX aims for a spirit of constant research and challenge. In a rapidly developing society with steady efforts to become the best company, we are focusing all our efforts on improving our thoughts and ideas to think about people first and to make them richer and fresher with technology for people.
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