توكنوميكس Global Coin Research (GCR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Global Coin Research (GCR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Global Coin Research (GCR) Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers الموقع الرسمي: https://globalcoinresearch.com/ اشتر GCR الآن!

توكنوميكس Global Coin Research (GCR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Global Coin Research (GCR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 13.24 $ 13.24 $ 13.24 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.138316 $ 0.138316 $ 0.138316 السعر الحالي: $ 0.138332 $ 0.138332 $ 0.138332 معرفة المزيد عن سعر Global Coin Research (GCR)

توكنوميكس Global Coin Research (GCR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Global Coin Research (GCR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GCR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GCR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GCR، استكشف السعر المباشر لتوكن GCR!

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