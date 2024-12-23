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سعر Global Coin Research (GCR) المباشر لليوم هو USD 0.266355 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.66M . يتم تحديث سعر GCR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Global Coin Research الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K - تغيير سعر Global Coin Research خلال اليوم هو +0.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Global Coin Research (GCR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ +0.0021186 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ +0.0021910362 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ -0.0003738558 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0021186 +0.80% 30 يوم $ +0.0021910362 +0.82% 60 يوم $ -0.0003738558 -0.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Global Coin Research (GCR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Global Coin Research: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.264236$ 0.264236 $ 0.264236 24 ساعة مرتفع $ 0.268276$ 0.268276 $ 0.268276 عالية طوال الوقت $ 13.24$ 13.24 $ 13.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +0.80% تغير السعر (7 أيام) +0.19%

معلومات سوق Global Coin Research (GCR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: