سعر Global Coin Research (GCR)
سعر Global Coin Research (GCR) المباشر لليوم هو USD 0.266355. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.66M. يتم تحديث سعر GCR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Global Coin Research الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K
- تغيير سعر Global Coin Research خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ +0.0021186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ +0.0021910362 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ -0.0003738558 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Global Coin Research مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0021186
|+0.80%
|30 يوم
|$ +0.0021910362
|+0.82%
|60 يوم
|$ -0.0003738558
|-0.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Global Coin Research: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+0.80%
+0.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
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