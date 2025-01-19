سعر GlitzKoin (GTN)
سعر GlitzKoin (GTN) المباشر لليوم هو USD 0.01041076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GTN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GlitzKoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.24
- تغيير سعر GlitzKoin خلال اليوم هو -5.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GTN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GTN.
خلال اليوم، كان سعر GlitzKoin مقابل USD هو $ -0.00057064167606139 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GlitzKoin مقابل USD هو $ +0.0037223651 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GlitzKoin مقابل USD هو $ -0.0085910861 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GlitzKoin مقابل USD هو $ -0.027216818332466494 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00057064167606139
|-5.19%
|30 يوم
|$ +0.0037223651
|+35.75%
|60 يوم
|$ -0.0085910861
|-82.52%
|90 يوم
|$ -0.027216818332466494
|-72.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GlitzKoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.63%
-5.19%
-35.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Integrating the latest blockchain technology into the diamond industry supply chain. Changing the landscape of the $90 billion Diamond Industry, one diamond at a time.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GTN إلى AUD
A$0.0167613236
|1 GTN إلى GBP
￡0.0085368232
|1 GTN إلى EUR
€0.0100984372
|1 GTN إلى USD
$0.01041076
|1 GTN إلى MYR
RM0.04684842
|1 GTN إلى TRY
₺0.3688532268
|1 GTN إلى JPY
¥1.6268894652
|1 GTN إلى RUB
₽1.0669987924
|1 GTN إلى INR
₹0.9013636008
|1 GTN إلى IDR
Rp170.6681694144
|1 GTN إلى PHP
₱0.609549998
|1 GTN إلى EGP
￡E.0.524702304
|1 GTN إلى BRL
R$0.063505636
|1 GTN إلى CAD
C$0.0149914944
|1 GTN إلى BDT
৳1.26490734
|1 GTN إلى NGN
₦16.2161120988
|1 GTN إلى UAH
₴0.4383971036
|1 GTN إلى VES
Bs0.56218104
|1 GTN إلى PKR
Rs2.9023116728
|1 GTN إلى KZT
₸5.5258231928
|1 GTN إلى THB
฿0.3580260364
|1 GTN إلى TWD
NT$0.3424098964
|1 GTN إلى CHF
Fr0.0094737916
|1 GTN إلى HKD
HK$0.0809957128
|1 GTN إلى MAD
.د.م0.1045240304