توكنوميكس Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. الموقع الرسمي: https://glitchgremlin.ai/ الوثيقة البيضاء: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs اشتر GREMLINAI الآن!

توكنوميكس Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K إجمالي العرض: $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M العرض المتداول: $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.39K $ 16.39K $ 16.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00326115 $ 0.00326115 $ 0.00326115 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

توكنوميكس Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GREMLINAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GREMLINAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GREMLINAI، استكشف السعر المباشر لتوكن GREMLINAI!

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