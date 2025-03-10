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سعر Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.04K . يتم تحديث سعر GREMLINAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glitch Gremlin AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.48 - تغيير سعر Glitch Gremlin AI خلال اليوم هو -5.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M

أداء سعر Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.98% 30 يوم $ 0 -68.89% 60 يوم $ 0 -97.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glitch Gremlin AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00326115$ 0.00326115 $ 0.00326115 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -5.98% تغير السعر (7 أيام) -34.99%

معلومات سوق Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: