سعر Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)
سعر Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.04K. يتم تحديث سعر GREMLINAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glitch Gremlin AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.48
- تغيير سعر Glitch Gremlin AI خلال اليوم هو -5.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.85M
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خلال اليوم، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glitch Gremlin AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.98%
|30 يوم
|$ 0
|-68.89%
|60 يوم
|$ 0
|-97.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glitch Gremlin AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-5.98%
-34.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem.
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