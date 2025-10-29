معلومات سعر Glif Staked ICNT (STICNT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.303561 $ 0.303561 $ 0.303561 24 ساعة منخفض $ 0.303561 $ 0.303561 $ 0.303561 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.303561$ 0.303561 $ 0.303561 24 ساعة مرتفع $ 0.303561$ 0.303561 $ 0.303561 عالية طوال الوقت $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 أدنى سعر $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Glif Staked ICNT (STICNT) في الوقت الحقيقي هو $0.303561. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STICNT بين أدنى سعر $ 0.303561 وأعلى سعر $ 0.303561، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTICNT على الإطلاق هو $ 0.446536، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.264716.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STICNT 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Glif Staked ICNT (STICNT)

القيمة السوقية $ 431.78K$ 431.78K $ 431.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 431.78K$ 431.78K $ 431.78K إمداد دورة التداول 1.42M 1.42M 1.42M إجمالي العرض 1,422,381.195734101 1,422,381.195734101 1,422,381.195734101

القيمة السوقية الحالية لـ Glif Staked ICNT هي $ 431.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STICNT يبلغ 1.42M، مع إجمالي عرض 1422381.195734101. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 431.78K.