سعر Glide Finance (GLIDE)
سعر Glide Finance (GLIDE) المباشر لليوم هو USD 0.01514224. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GLIDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glide Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 619.22
- تغيير سعر Glide Finance خلال اليوم هو -5.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.00082263823220498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.0030704071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.0016200622 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.00171923523138001 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00082263823220498
|-5.15%
|30 يوم
|$ -0.0030704071
|-20.27%
|60 يوم
|$ -0.0016200622
|-10.69%
|90 يوم
|$ -0.00171923523138001
|-10.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glide Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
-5.15%
-8.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Glide Finance is a Decentralized Exchange / Automated Market Maker, Yield Farming, and Staking platform running on the Elastos Smart Chain (ESC) that aims to accelerate adoption of the Elastos ecosystem by acting as a source of liquidity for users and the projects built on it. We're invested in building a strong foundation with our GLIDE token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, and more features down the line.
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