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سعر Glide Finance (GLIDE) المباشر لليوم هو USD 0.01514224 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GLIDE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glide Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 619.22 - تغيير سعر Glide Finance خلال اليوم هو -5.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Glide Finance (GLIDE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.00082263823220498 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.0030704071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.0016200622 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glide Finance مقابل USD هو $ -0.00171923523138001 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00082263823220498 -5.15% 30 يوم $ -0.0030704071 -20.27% 60 يوم $ -0.0016200622 -10.69% 90 يوم $ -0.00171923523138001 -10.19%

تحليل سعر Glide Finance (GLIDE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glide Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01474003$ 0.01474003 $ 0.01474003 24 ساعة مرتفع $ 0.01601266$ 0.01601266 $ 0.01601266 عالية طوال الوقت $ 0.259946$ 0.259946 $ 0.259946 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) -5.15% تغير السعر (7 أيام) -8.82%

معلومات سوق Glide Finance (GLIDE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: