سعر GLI (GLI)
سعر GLI (GLI) المباشر لليوم هو USD 0.03843249. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GLI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.79K
- تغيير سعر GLI خلال اليوم هو -1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر GLI مقابل USD هو $ -0.00044841007371004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GLI مقابل USD هو $ -0.0290471837 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GLI مقابل USD هو $ -0.0325666005 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GLI مقابل USD هو $ -0.17566279521299565 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00044841007371004
|-1.15%
|30 يوم
|$ -0.0290471837
|-75.57%
|60 يوم
|$ -0.0325666005
|-84.73%
|90 يوم
|$ -0.17566279521299565
|-82.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GLI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.15%
-75.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GLI, which started its journey as a MEME Token but has now evolved into a new LaunchPad platform, is a crypto asset named after one of the most famous cats in history. GLI is created with the mission to bring the unique intelligence and power of cats to the crypto world in this new phase. The general features of GLI are quite remarkable. It has a total supply limited to 200,000 and ownership of the contract has been relinquished. With its own bridge system, GLI can remain active on the Ethereum network, offering users a broader range of transaction opportunities. There are no team shares or marketing wallets, and the entire supply is in circulation. The new phase of GLI can be considered a significant step in the crypto world. With its own bridge system and limited supply, it aims to provide users with a secure and effective investment environment. Representing the unique intelligence and determination of cats in the crypto world, GLI aims to offer investors a unique experience.
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