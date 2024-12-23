سعر GLend (GLEND)
سعر GLend (GLEND) المباشر لليوم هو USD 0.12686. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 162.22K. يتم تحديث سعر GLEND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GLend الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.27
- تغيير سعر GLend خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M
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خلال اليوم، كان سعر GLend مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GLend مقابل USD هو $ -0.0256431378 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GLend مقابل USD هو $ +0.0054271596 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GLend مقابل USD هو $ -0.01065374958047755 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0256431378
|-20.21%
|60 يوم
|$ +0.0054271596
|+4.28%
|90 يوم
|$ -0.01065374958047755
|-7.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر GLend: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GLend is an innovative, decentralized, and open-source protocol for borrowing and lending. It enables collateralization and autocompounding for popular DeFi assets. It will support whole-portfolio collateralization, starting with GMX and GLP.
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€0.120517
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$0.12686
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RM0.5683328
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₺4.4642034
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¥19.8612016
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₹10.7805628
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