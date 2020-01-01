توكنوميكس Gleec Coin (GLEEC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Gleec Coin (GLEEC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Gleec Coin (GLEEC) Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. الموقع الرسمي: https://gleec.com اشتر GLEEC الآن!

توكنوميكس Gleec Coin (GLEEC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Gleec Coin (GLEEC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M إجمالي العرض: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M العرض المتداول: $ 186.76M $ 186.76M $ 186.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00577432 $ 0.00577432 $ 0.00577432 معرفة المزيد عن سعر Gleec Coin (GLEEC)

توكنوميكس Gleec Coin (GLEEC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Gleec Coin (GLEEC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GLEEC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GLEEC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GLEEC، استكشف السعر المباشر لتوكن GLEEC!

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