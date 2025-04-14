سعر Gleec Coin (GLEEC)
سعر Gleec Coin (GLEEC) المباشر لليوم هو USD 0.01326829. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.48M. يتم تحديث سعر GLEEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gleec Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Gleec Coin خلال اليوم هو +11.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 186.76M
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خلال اليوم، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ +0.00136609 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ -0.0025114604 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ -0.0102390571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ -0.06207548256410625 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00136609
|+11.48%
|30 يوم
|$ -0.0025114604
|-18.92%
|60 يوم
|$ -0.0102390571
|-77.16%
|90 يوم
|$ -0.06207548256410625
|-82.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gleec Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.33%
+11.48%
-8.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.
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