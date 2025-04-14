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سعر Gleec Coin (GLEEC) المباشر لليوم هو USD 0.01326829 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.48M . يتم تحديث سعر GLEEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Gleec Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Gleec Coin خلال اليوم هو +11.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 186.76M

أداء سعر Gleec Coin (GLEEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ +0.00136609 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ -0.0025114604 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ -0.0102390571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Gleec Coin مقابل USD هو $ -0.06207548256410625 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00136609 +11.48% 30 يوم $ -0.0025114604 -18.92% 60 يوم $ -0.0102390571 -77.16% 90 يوم $ -0.06207548256410625 -82.38%

تحليل سعر Gleec Coin (GLEEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gleec Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01187402$ 0.01187402 $ 0.01187402 24 ساعة مرتفع $ 0.01461506$ 0.01461506 $ 0.01461506 عالية طوال الوقت $ 12.48$ 12.48 $ 12.48 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) +11.48% تغير السعر (7 أيام) -8.19%

معلومات سوق Gleec Coin (GLEEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: