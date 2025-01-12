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سعر Glacier Network (GLS) المباشر لليوم هو USD 0.01181377 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر GLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Glacier Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.93K - تغيير سعر Glacier Network خلال اليوم هو -9.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 118.50M

أداء سعر Glacier Network (GLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ -0.00116949230247965 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00116949230247965 -9.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Glacier Network (GLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Glacier Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01185665$ 0.01185665 $ 0.01185665 24 ساعة مرتفع $ 0.01376983$ 0.01376983 $ 0.01376983 عالية طوال الوقت $ 0.05788$ 0.05788 $ 0.05788 تغير السعر (1 ساعة) -2.55% تغير السعر (1يوم) -9.00% تغير السعر (7 أيام) -34.65%

معلومات سوق Glacier Network (GLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: