سعر Glacier Network (GLS)
سعر Glacier Network (GLS) المباشر لليوم هو USD 0.01181377. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر GLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Glacier Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 277.93K
- تغيير سعر Glacier Network خلال اليوم هو -9.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 118.50M
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خلال اليوم، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ -0.00116949230247965 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Glacier Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00116949230247965
|-9.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Glacier Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.55%
-9.00%
-34.65%
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