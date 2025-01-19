سعر Give Back Token (GBT)
سعر Give Back Token (GBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Give Back Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62
- تغيير سعر Give Back Token خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Give Back Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Give Back Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Give Back Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Give Back Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.79%
|30 يوم
|$ 0
|+5.57%
|60 يوم
|$ 0
|+15.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Give Back Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.79%
+1.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GiveBackToken or #GBT is a digital asset of a distinctive global FOUNDATION whose members are committed to bridging social gaps & differences. Give Back Token (GBT) is a digital currency created for the purpose of promoting social equality and assisting charities around the world. Our mission is to empower individuals to make a positive impact on society by supporting projects and initiatives that address social issues and improve not only our life, but also the lives of others. Project Tokenomics 1% Buy / Sell tax for donations / Marketing The GBT team has always had a strong passion for advocating social equality and providing support to charitable causes. Through the creation of Give Back Token, our goal is to establish a digital currency that will enable individuals from all around the world to contribute towards making a meaningful and positive difference in society. With this innovative platform, we aim to empower a global community, allowing them to actively participate in philanthropic endeavours. By harnessing the power of technology and using it as a force for good, we believe we can create a more inclusive and compassionate world for everyone. Together, we can drive positive change and work towards a brighter future.
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