توكنوميكس Girls Smoking Cigs (GSC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Girls Smoking Cigs (GSC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Girls Smoking Cigs (GSC) $GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation. الموقع الرسمي: https://x.com/GirlsCigs اشتر GSC الآن!

توكنوميكس Girls Smoking Cigs (GSC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Girls Smoking Cigs (GSC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K إجمالي العرض: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M العرض المتداول: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.16K $ 18.16K $ 18.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00092073 $ 0.00092073 $ 0.00092073 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001425 $ 0.00001425 $ 0.00001425 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Girls Smoking Cigs (GSC)

توكنوميكس Girls Smoking Cigs (GSC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Girls Smoking Cigs (GSC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GSC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GSC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GSC، استكشف السعر المباشر لتوكن GSC!

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