سعر Girls Smoking Cigs (GSC)
سعر Girls Smoking Cigs (GSC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 622.97K. يتم تحديث سعر GSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Girls Smoking Cigs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.08K
- تغيير سعر Girls Smoking Cigs خلال اليوم هو -14.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Girls Smoking Cigs مقابل USD هو $ -0.000105673249154202 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Girls Smoking Cigs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Girls Smoking Cigs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Girls Smoking Cigs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000105673249154202
|-14.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Girls Smoking Cigs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.44%
-14.24%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.
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