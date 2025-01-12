سعر GIRLS (GIRLS)
سعر GIRLS (GIRLS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.65K. يتم تحديث سعر GIRLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GIRLS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00K
- تغيير سعر GIRLS خلال اليوم هو -14.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر GIRLS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GIRLS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GIRLS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GIRLS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.77%
|30 يوم
|$ 0
|-87.41%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GIRLS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-14.77%
-11.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸
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