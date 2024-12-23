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سعر Girl with a Pearl (PEARL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.49K . يتم تحديث سعر PEARL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Girl with a Pearl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.62K - تغيير سعر Girl with a Pearl خلال اليوم هو -11.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.33M

أداء سعر Girl with a Pearl (PEARL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Girl with a Pearl (PEARL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Girl with a Pearl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00206932$ 0.00206932 $ 0.00206932 تغير السعر (1 ساعة) -5.57% تغير السعر (1يوم) -11.58% تغير السعر (7 أيام) -63.98%

معلومات سوق Girl with a Pearl (PEARL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: