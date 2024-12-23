سعر Girl with a Pearl (PEARL)
سعر Girl with a Pearl (PEARL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 219.49K. يتم تحديث سعر PEARL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Girl with a Pearl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.62K
- تغيير سعر Girl with a Pearl خلال اليوم هو -11.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.33M
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خلال اليوم، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Girl with a Pearl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Girl with a Pearl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.57%
-11.58%
-63.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain.
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