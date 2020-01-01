توكنوميكس girl economy ai (GIRLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول girl economy ai (GIRLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات girl economy ai (GIRLE) girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. الموقع الرسمي: https://girleconomy.ai/ اشتر GIRLE الآن!

توكنوميكس girl economy ai (GIRLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار girl economy ai (GIRLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.60K $ 20.60K $ 20.60K إجمالي العرض: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B العرض المتداول: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.60K $ 20.60K $ 20.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00061961 $ 0.00061961 $ 0.00061961 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001613 $ 0.00001613 $ 0.00001613 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر girl economy ai (GIRLE)

توكنوميكس girl economy ai (GIRLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس girl economy ai (GIRLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GIRLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GIRLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GIRLE، استكشف السعر المباشر لتوكن GIRLE!

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