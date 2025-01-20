سعر girl economy ai (GIRLE)
سعر girl economy ai (GIRLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 251.87K. يتم تحديث سعر GIRLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق girl economy ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر girl economy ai خلال اليوم هو -21.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر girl economy ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر girl economy ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر girl economy ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر girl economy ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر girl economy ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-21.73%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.
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