سعر Ginza Network (GINZA)
سعر Ginza Network (GINZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GINZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ginza Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.55K
- تغيير سعر Ginza Network خلال اليوم هو -0.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ginza Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ginza Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ginza Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ginza Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.32%
|30 يوم
|$ 0
|+5.34%
|60 يوم
|$ 0
|+20.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ginza Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-0.32%
+1.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ginza Network is an NFT issuance platform supported by (Gene International IT & AI Limited) and built on BSC (Binance Smart Chain). In Ginza Network, users can deploy and issue NFTs with one click without and code. Ginza Network also joined the current innovative DeFi concept in the blockchain. Users can experience liquid mining, staking and other functions in the Ginza Network project. For the NFT+DeFi gameplay, the team will develop functions such as NFT mortgage lending and NFT casting decomposition to improve the liquidity of NFT within the ecosystem. Ginza Network will adopt the Layer 2 solution. Through cross-chain technology, it will connect multiple blockchains such as Ethereum and Polkadot in the future. Ginza Network will enable blockchain projects to acquire users and develop more diversified NFT applications.
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