سعر Ginnan The Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Ginnan The Cat (GINNAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GINNAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GINNAN.

يحتل Ginnan The Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77,242، مع عرض متداول قدره 6.90T GINNAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GINNAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GINNAN بمقدار -0.18% خلال الساعة الماضية و-0.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ginnan The Cat (GINNAN)

القيمة السوقية $ 77.24K$ 77.24K $ 77.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.24K$ 77.24K $ 77.24K إمداد دورة التداول 6.90T 6.90T 6.90T إجمالي العرض 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

القيمة السوقية الحالية لـ Ginnan The Cat هي $ 77.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GINNAN يبلغ 6.90T، مع إجمالي عرض 6899850626973.4. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.24K.