سعر GINGY vs AI اليوم

السعر المباشر لمشروع GINGY vs AI (GINGY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GINGY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GINGY.

يحتل GINGY vs AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 206,890، مع عرض متداول قدره 965.26M GINGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GINGY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GINGY بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-39.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.69K.

معلومات سوق GINGY vs AI (GINGY)

القيمة السوقية $ 206.89K$ 206.89K $ 206.89K الحجم (24 ساعة) $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 206.89K$ 206.89K $ 206.89K إمداد دورة التداول 965.26M 965.26M 965.26M إجمالي العرض 965,259,240.659982 965,259,240.659982 965,259,240.659982

القيمة السوقية الحالية لـ GINGY vs AI هي $ 206.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.69K. العرض المتداول لـ GINGY يبلغ 965.26M، مع إجمالي عرض 965259240.659982. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 206.89K.