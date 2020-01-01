توكنوميكس GINGER (GINGER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول GINGER (GINGER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات GINGER (GINGER) Ginger the zesty new memecoin that's here to spice up the world of digital currency! With the tagline "It tastes better with Ginger," this playful coin brings a lighthearted yet innovative touch to the crypto community. Whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the blockchain, Ginger Coin offers a fresh and exciting way to engage with crypto. Designed for fun and community, Ginger Coin is all about celebrating the vibrant, unpredictable nature of the market—just like the bold flavor of ginger. With no serious pretenses, it’s the coin for those who believe in the power of memes, humor, and of course, a dash of spice in everything. الموقع الرسمي: https://gingeronsol.co/ اشتر GINGER الآن!

توكنوميكس GINGER (GINGER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار GINGER (GINGER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K إجمالي العرض: $ 823.93M $ 823.93M $ 823.93M العرض المتداول: $ 823.93M $ 823.93M $ 823.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر GINGER (GINGER)

توكنوميكس GINGER (GINGER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس GINGER (GINGER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GINGER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GINGER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GINGER، استكشف السعر المباشر لتوكن GINGER!

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