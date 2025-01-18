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سعر GINGER GANG (GINGER) المباشر لليوم هو USD 0.00621916 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.22M . يتم تحديث سعر GINGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GINGER GANG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 500.82K - تغيير سعر GINGER GANG خلال اليوم هو -7.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر GINGER GANG (GINGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GINGER GANG مقابل USD هو $ -0.000490457702178977 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GINGER GANG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GINGER GANG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GINGER GANG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000490457702178977 -7.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GINGER GANG (GINGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GINGER GANG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00640619$ 0.00640619 $ 0.00640619 24 ساعة مرتفع $ 0.00881812$ 0.00881812 $ 0.00881812 عالية طوال الوقت $ 0.00881812$ 0.00881812 $ 0.00881812 تغير السعر (1 ساعة) -14.16% تغير السعر (1يوم) -7.30% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق GINGER GANG (GINGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: