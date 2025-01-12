سعر GINGER (GINGER)
سعر GINGER (GINGER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.55K. يتم تحديث سعر GINGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق GINGER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 205.17
- تغيير سعر GINGER خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 824.28M
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خلال اليوم، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.45%
|30 يوم
|$ 0
|-32.81%
|60 يوم
|$ 0
|-19.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر GINGER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-2.45%
-17.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ginger the zesty new memecoin that's here to spice up the world of digital currency! With the tagline "It tastes better with Ginger," this playful coin brings a lighthearted yet innovative touch to the crypto community. Whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the blockchain, Ginger Coin offers a fresh and exciting way to engage with crypto. Designed for fun and community, Ginger Coin is all about celebrating the vibrant, unpredictable nature of the market—just like the bold flavor of ginger. With no serious pretenses, it’s the coin for those who believe in the power of memes, humor, and of course, a dash of spice in everything.
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