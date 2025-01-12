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سعر GINGER (GINGER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.55K . يتم تحديث سعر GINGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق GINGER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 205.17 - تغيير سعر GINGER خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 824.28M

أداء سعر GINGER (GINGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر GINGER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.45% 30 يوم $ 0 -32.81% 60 يوم $ 0 -19.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر GINGER (GINGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر GINGER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) -17.98%

معلومات سوق GINGER (GINGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: