معلومات سعر Ging Gong Kaew (GGK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.59% تغير السعر (1يوم) -14.10% تغير السعر (7 أيام) -2.68% تغير السعر (7 أيام) -2.68%

سعر Ging Gong Kaew (GGK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GGK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGGK على الإطلاق هو $ 0.00224676، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GGK +1.59% على مدار الساعة الماضية، -14.10% على مدار 24 ساعة، و -2.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ging Gong Kaew (GGK)

القيمة السوقية $ 88.16K$ 88.16K $ 88.16K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 88.16K$ 88.16K $ 88.16K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

القيمة السوقية الحالية لـ Ging Gong Kaew هي $ 88.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GGK يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999842322.433915. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 88.16K.