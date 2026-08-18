سعر Gimo Staked 0G اليوم

السعر المباشر لمشروع Gimo Staked 0G (ST0G) اليوم هو $ 0.221306، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ST0G الحالي إلى USD هو $ 0.221306 لكل ST0G.

يحتل Gimo Staked 0G حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,166,317، مع عرض متداول قدره 14.30M ST0G. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ST0G بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.34، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.220286.

على المدى القصير، تحرك ST0G بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.29.

معلومات سوق Gimo Staked 0G (ST0G)

القيمة السوقية $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M الحجم (24 ساعة) $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M إمداد دورة التداول 14.30M 14.30M 14.30M إجمالي العرض 14,296,534.21255144 14,296,534.21255144 14,296,534.21255144

القيمة السوقية الحالية لـ Gimo Staked 0G هي $ 3.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.29. العرض المتداول لـ ST0G يبلغ 14.30M، مع إجمالي عرض 14296534.21255144. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.17M.