ما هو Gilgeous ( GLG )

Gilgeous is here to unite the whole meme crypto world, inspired by the top memes Doge, Shiba Inu, Baby Doge, Dogelon, Saitama and Cult. We are a versatile community driven project that will transcend space & time with a roadmap focused on entertainment. Our community is constantly growing and talented people are joining us, therefore it is sure that the utility of our GLG will be expanded. Gilgeous was created by a group of crypto enthusiasts & lovers of old school cartoons. Join our fun filled community for lots of memes, contests, giveaways & much more.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Gilgeous (GLG) الموقع الرسمي