سعر Gilgeous (GLG)
سعر Gilgeous (GLG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GLG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gilgeous الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.85
- تغيير سعر Gilgeous خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Gilgeous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gilgeous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gilgeous مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gilgeous مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.31%
|30 يوم
|$ 0
|-5.21%
|60 يوم
|$ 0
|-9.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gilgeous: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+0.31%
-0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gilgeous is here to unite the whole meme crypto world, inspired by the top memes Doge, Shiba Inu, Baby Doge, Dogelon, Saitama and Cult. We are a versatile community driven project that will transcend space & time with a roadmap focused on entertainment. Our community is constantly growing and talented people are joining us, therefore it is sure that the utility of our GLG will be expanded. Gilgeous was created by a group of crypto enthusiasts & lovers of old school cartoons. Join our fun filled community for lots of memes, contests, giveaways & much more.
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