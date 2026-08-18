سعر GIGATROLL اليوم

السعر المباشر لمشروع GIGATROLL ($GIGATROLL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 23.81% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $GIGATROLL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $GIGATROLL.

يحتل GIGATROLL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,980، مع عرض متداول قدره 999.98M $GIGATROLL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $GIGATROLL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $GIGATROLL بمقدار -0.24% خلال الساعة الماضية و+31.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق GIGATROLL ($GIGATROLL)

القيمة السوقية $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.98K$ 59.98K $ 59.98K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,982,465.234947 999,982,465.234947 999,982,465.234947

القيمة السوقية الحالية لـ GIGATROLL هي $ 59.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $GIGATROLL يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999982465.234947. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.98K.