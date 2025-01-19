سعر Gigaichad ($GIGAI)
سعر Gigaichad ($GIGAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 829.48K. يتم تحديث سعر $GIGAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gigaichad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.69K
- تغيير سعر Gigaichad خلال اليوم هو -19.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Gigaichad مقابل USD هو $ -0.000191029592947946 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gigaichad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gigaichad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gigaichad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000191029592947946
|-19.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Gigaichad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.11%
-19.26%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.
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